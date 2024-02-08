تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لتطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي صدر أمس الأربعاء، بزيادة المعاشات للمستحقين الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن.

كم أصبح الحد الأدنى والأقصى للمعاش

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كم أصبح الحد الأدنى والأقصى للمعاش بعد زيادة المعاشات 15%.

تبكير موعد صرف المعاشات

ووفقا للقانون الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% كحد أقصى وذلك في شهر يوليو من كل عام، ولكن سيتم تبكير موعد صرف معاشات استثنائية للمواطنين للتخفيف عليهم في الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة، ليبدأ صرفها خلال شهر مارس المقبل 2024.

الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

ويكون الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وفقا للزيادة المقررة 15٪ كالتالي:

الحد الأدنى للمعاشات:

من يتقاضى مبلغ 1300 جنيها سيصبح المعاش 1495 جنيها.

الحد الأقصى للمعاشات:

من يتقاضى مبلغ 10080 جنيها سيصبح المعاش 11592 جنيها.

وسيتم صرف الزيادة الخاصة بالمعاشات في يوم 1 من شهر مارس، وذلك بقيمة 66 مليار جنيه لعدد 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات.