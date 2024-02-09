بدء الترم الثاني 2024 في الجامعات غدا.. استمرار الدراسة 16 أسبوعا

كشف تقرير للمجلس الأعلى للجامعات، بدء الترم الثاني 2024 بالجامعات غدًا، إذ ستبدأ الدراسة اعتبارًا من الغد، وتستمر لـ16 أسبوعًا، على أنّ تنتهي الخميس 30 مايو المقبل، كما تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني، خلال شهر يونيو المقبل.

بدء الترم الثاني 2024 بالجامعات غدًا

وتشهد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، غدًا، انتظام الدراسة وبدء الترم الثاني لنحو 3 ملايين و400 ألف طالب وطالبة، بالكليات والمعاهد على مستوى الجمهورية، مع متابعة من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

الخريطة الزمنية للترم الثاني بالجامعات

وشدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، على أنه لا تغيير أو تعديل في الخريطة الزمنية للترم الثاني بالجامعات، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأنّ الأمور تسير بانتظام وهدوء دون أي عراقيل أو أزمات، حيث أنهت الجامعات المصرية كافة، استعداداتها للفصل الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية، الذي ينطلق غدًا السبت، وينتهي 30 مايو المقبل.