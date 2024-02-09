خبير بالشأن الأمريكي: إسرائيل مستمرة في استهداف الصحفيين.. وتصريحات بايدن الأخيرة ملفتة

قال الداه يعقوب، خبير في الشؤون الأمريكية، إن الضوء الأخضر الممنوح لإسرائيل وعدم وجود أي قوة تقف أمامها سواء دوليا أو الولايات المتحدة الأمريكية، ووقوفها ضد أي فيتو يدين إسرائيل، يساهم في استهدافها للمدنيين.

إسرائيل تستهدف من ينقل الحقيقة

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تستهدف كل من ينقل الحقيقة، وهذه جرائم يجب أن تحاسب عليها إسرائيل، حيث إنها لا تحترم المواثيق الصحفية ولا تعطي لهذه المهنة النبيلة أي اعتبار.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن له تصريحات ملفتة اليوم، بينها ما ذكره عن وجود تجاوز للحدود من قبل إسرائيل في قطاع غزة، كما تحدث عن آلام الشعب الفلسطيني في غزة، وضرورة إدخال المساعدات والعمل على وقف الحرب والعدوان على القطاع، وهذه تصريحات جديدة تؤكد مدى عمق الخلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، رغم الجولة المكوكية التي أجراها أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وغيره من المسؤولين ولم تؤت أكلها حتى الآن.

الضغط الأمريكي على إسرائيل ضعيف

وأوضح أن الضغط الأمريكي ما زال ضعيفا للغاية إلا من تصريحات يعلو سقفها أحيانا وينخفض أحيانا أخرى، خاصة مع وجود حديث من البيت الأبيض عن رفضه أي عدوان على رفح.