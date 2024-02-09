حدث ليلا.. بايدن يفاجئ إسرائيل بتصريح صادم وبوتين يوبخ أمريكا وسماء إسرائيل تمطر بالصواريخ.. عاجل

العديد من الأحداث المهمة وقعت خلال الساعات الماضية، في ليلة أدلى فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بالعديد من التصريحات المهمة التي تشير إلى توتر العلاقة بينه واشنطن وموسكو، وأيضًا تغير الموقف الأمريكي تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي ليلة وصفت بـ«حديث القادة».

بايدن: رد دولة الاحتلال الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر مبالغ فيه

الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في مؤتمر صحفي بثته قناة «القاهرة الإخبارية» إن رد دولة الاحتلال الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر والعمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة مبالغ فقه وتجاوز الحد، مشيرًا إلى أنه يضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوصول إلى هدنة مستمرة في غزة.

كما حذرت واشنطن من خطر حدوث كارثة إنسانية، إذا شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا عسكريًا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من دون تخطيط ومراعاة وجود المدنيين في المدينة.

الرئيس الروسي يهاجم «واشنطن»

وهاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا إن أمريكا دعمت الانفصاليين في القوقاز ومدت الإرهابيين هناك بالسلاح، ولدينا معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين في روسيا واعتبرتهم معارضة.

كما أكد «بوتين» خلال لقائه مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن أوكرانيا رفضت التفاوض معهم بأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن وكالة الاستخبارات الأمريكية نظمت الانقلاب في أوكرانيا بشكل مباشر على الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، ليأتوا برئيس موالٍ لهم.

«بوتين» يوبخ أمريكا

واستكمل رسالته موبخًا الولايات المتحدة بشأن دعمها لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، قائلًا: «لديكم مشاكل على الحدود، وقضايا تتعلق بالهجرة، وقضايا تتعلق بالدين الوطني، والذي يصل إلى أكثر من 33 تريليون دولار، ليس لديك ما تفعله أفضل من القتال في أوكرانيا؟ ألن يكون من الأفضل التفاوض؟».

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن 7 ضربات تم إطلاقها ضد 4 زوارق مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وأضافت: «دمرنا 7 صواريخ حوثية قبل إطلاقها».

حزب الله يطلق 30 صاروخًا باتجاه إسرائيل

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله في لبنان، أطلق حوالي 30 صاروخًا باتجاه منطقتي عين زيتيم ودالتون في شمال إسرائيل، واستهدف حزب الله قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، وأصابت الصواريخ القاعدة بشكل مباشر.

وأظهرت اللقطات الانفجارات التي وقعت في قاعدة ميرون الجوية، ورصد الكاميرات لحظة سقوط الصواريخ، كما أظهرت لقطات أخرى أصوات الصواريخ التي أطلقها حزب الله تجاه القاعدة.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف غزة

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمنازل وشقق سكنية في رفح على رؤوس ساكنيها، كما أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على روضة أطفال تؤي نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.