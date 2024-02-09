ضبط 598 عبوة زيت قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، برئاسة أسامة عز الدين وكيل مديرية التموين، عددًا من السلع الغذائية الاستراتيجية بمركز تلا قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط سلع أخرى مجهولة المصدر وتحرير 3 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط زيت وسكر ومكرونة

وأسفرت الحملة عن ضبط محل بدال تمويني بمركز تلا، وذلك لتجميعه «485 كجم سكر تمويني مدعم - 20 كجم مكرونة تموينية مدعمة – 598 عبوة زيت طعام تمويني مدعم»، وتصرف المذكور في تلك السلع التموينية المدعمة وباعها في السوق السوداء، وتحرر محضر جنحة رقم 326 لسنة 2024 ضد المدير المسؤول.

وضبط محل بدال تمويني في شارع سيدي عز الدين دائرة مركز شرطة تلا، وذلك لتجميعه «164 كجم سكر تمويني مدعم - 70 كجم مكرونة تموينية مدعمة»، وتصرف المذكور فيها وباعها في السوق السوداء، وتحرر محضر جنحة رقم 245 لسنة 2024 مركز شرطة تلا .

ضبط دقيق وأسطوانات غاز

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز أفرنجي في شارع المدرسة دائرة مركز تلا، بحوزته كمية قدرها 500 كجم دقيق فاخر استخراج 72% دون مستندات ومجهولة المصدر، وضبط 5 أسطوانات غاز كبيرة الحجم دون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المختصة ودون اتباع اشتراطات الأمن والسلامة المهنية والحريق، وتحرر محضر جنحة رقم 386 لسنة 2024 مركز شرطة تلا ضد المدير المسؤول.