ضبط 300 كيلوجرام سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، كميات دقيق وسكر وزيت داخل مخبز قبل بيعها في مركز الزقازيق خارج المنافذ المخصصة لذلك، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية، تم تشكيل حملة تموينية بقيادة المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وبرفقة محمد سعد مدير الرقابة التموينية والمهندس سعيد عطية مدير إدارة صيانة الحبوب وهاني محمود جاد الله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية؛ وذلك بناء على الشكوى الواردة للمديرية والتي تفيد بوجود مخبز يتلاعب في الدقيق ويصرف سلعا تموينية في إحدى قرى مركز الزقازيق.

ضبط 30 كرتونة زيت تمويني

وأصافت وكيلة وزارة التموين، أن الحملة تمكنت من ضبط دقيق و30 كرتونة زيت تمويني و300 كيلوجرام سكر تمويني و40 كيلوجرام مكرونة و200 علبة جبنة وتم تحرير محضر جنح رقم 3512 لسنة 2024 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.