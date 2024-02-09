خطر كامن يؤدي لموت الكلاب.. تحذير لهواة الخروج بالحيوانات الأليفة

العديد من الأشخاص يفضلون تربية الحيوانات الأليفة إذ تعد من الهوايات والعادات التي يميل إليها محبو الكلاب والقطط، ويعتبرها كأحد أفراد العائلة، منهم من يتنزه أو يتسوق برفقتها كنوع من أنواع التسلية لتلك الحيوانات، إلا أن البعض يغفل عن وجود خطر كامن قد يتسبب في موت الحيوانات.

مخاطر كامنة تؤدي إلى فقدان الحيوانات الأليفة

العديد من محبي الحيوانات الأليفة، لا يعرفون المخاطر الكامنة في مختلف زوايا المدن التي قد تؤدي إلى موت الكلاب أو القطط، لذلك حذرت إحدى المؤسسات الخيرية للحيوانات الأليفة، من المخاطر التي تؤذي الحيوانات دون إدراك من أصحابها.

«السلالم المتحركة» خطر كامن يؤدي إلى موت الحيوانات الأليفة، إذا لم ينتبه إليها أصحابها، ووفق ما نشره موقع the sun فإن الكلاب أو القطط في ذهابها للخارج واستخدامها للسلالم المتحركة قد تعلق أقدامها أو مقاودها في خطوات السلالم، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يؤذيها فحسب، بل يؤدي إلى وفاتها المفاجئة.

نصائح للحفاظ على سلامة الحيوانات

وقدمت إحدى المنظمات المتخصصة في العناية بالحيوانات الأليفة، عدة نصائح للحفاظ على سلامة تلك الحيوانات من الأذى حال استخدامه للسلالم المتحركة، وهو لابد على الشخص أن يحمل الكلب بين يديه عند صعود السلالم، تجنبًا لانحصار أقدامه في درجات السلم وإصابته.

كما يجب الحفاظ على سلامة الحيوانات الأليفة وتوخي الحذر، عند اللعب معها في الخارج، خاصة عند مطاردة الكرات المطاطية أو العصى، لذلك لابد من اللعب معها في أماكن أكثر أمنًا وسلامة عليها.