معلومات عن وحدة «عوكيتس» بجيش الاحتلال الإسرائيلي.. «الكلاب في مواجهة فصائل المقاومة»

أسلحة مختلفة استخدمها الاحتلال الإسرئيلي في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسببت في ارتكاب جرائم ومجازر بشعة في حق هذا الشعب المكلوم الذي فقد آلاف الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن، فلم يسلم أحد من قوات الاحتلال حتى كان للكلاب نصيبا من الدمار والخراب لدرجة أنه في كثير من الأحيان يتم التضحية بها.

معلومات عن وحدة «عوكيتس»

تشارك الكلاب مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على أهالي غزة من خلال وحدة تسمى «عوكيتس» ونستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عنها:

- هي وحدة كلاب بوليسية مدربة.

- يستخدمها الاحتلال الإسرئيلي أثناء الاجتياحات البرية.

- تم تأسيسها رسمياً عام 1974، لكن تم الكشف عنها في 1988 بعد استخدامها خلال العدوان على الأراضي اللبنانية.

- عادة ما تُستخدم كلاب الوحدة في مسح المنازل قبل دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إليها

- يتم استخدامها حاليا في تحديد الأنفاق التي يعتمد عليها عناصر الفصائل الفلسطينية

- تأهيل الكلب المقاتل في الوحدة يستغرق حوالي 17 شهرا تقريبًا.

- يتم تدريب وحدات الكلاب على عدة مهام ومهارات.

- تستخدم الكلاب حاسة الشم والسمع، وكذا أسنانها وجسدها المرن للهجوم.

- تعمل الوحدة الآن في جميع مناطق دولة الاحتلال الإسرائيلي.

- يتم استخدامها في الكشف عن المتفجرات ومواقع الأسلحة والمواجهات مع المسلحين.

جرائم الاحتلال الإسرئيلي

لم يتوقف الاحتلال الإسرئيلي عن ارتكاب جرائمه البشعة في قطاع غزة، التي جعلت الحياة شبة منعدمة، فيما تحول المنازل تحولت إلى أكوام من الركام، بالإضافة إلى خروج المستشفيات الطبية عن الخدمة وانقطاع الكهرباء.