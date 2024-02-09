«التضامن» تطلق حملة للتوعية بأهمية متابعة نمو وتطور الأطفال

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملة رقمية جديدة على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «نتابع سوا»، لنشر فيديوهات توعوية على مدار شهر فبراير الجاري، تختص بأدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتى سن 5 سنوات.

أدوات التوعية

ومن المقرر أنّ تُنتج مجموعة متنوعة من أدوات التوعية، التي تسلط الضوء على أهمية متابعة نمو الطفل ونقاط التدخل المبكر، لتمكين الآباء والأمهات الجدد والرائدات المجتمعيات والحضانات والمدارس وغيرهم من العاملين والعاملات المجتمعيين من استخدامها بشكل بسيط وفعال.

متابعة نمو وتطور الأطفال

وتنفّذ وزارة التضامن الاجتماعي، هذا المشروع بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي إي زد»، التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة شمسية لإدارة الأنظمة الصحية.

وجرى تطوير هذه الأدوات بشكل تشاركي، يتماشى مع المعايير والإرشادات الدولية ويفعل دور غير الأطباء في متابعة تطور ونمو الأطفال في هذه المرحلة الهامة من حياتهم، بما يعزز من كفاءة المتابعة لنمو وتطور الأطفال، ويخفف الضغط عن الخدمات الصحية، ويحقق أهداف التنمية.

وتحتوى المجموعة على حقيبة بها أدوات متابعة الأطفال لاستخدام الرائدات، وكتيبات المتابعة لاستخدام الآباء والأمهات، بالإضافة إلى مجموعة لاستخدام الحضانات، وغيرها لجلسات التوعية المجتمعية، كما يوجد 12 فيديو شارح لكل مرحلة عمرية منذ الولادة حتى سن الخامسة، كل هذه المجموعة تتيح الاستخدام والاستفادة من الأدوات بأشكال مختلفة وفي كل البيئات التي يتواجد بها الأطفال في تلك الفئة العمرية.