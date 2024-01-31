«التضامن الاجتماعي»: مبادرة «كريمي النسب» تستهدف الفئة من 18 إلى 25 عاما

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن إطلاق مشروع مودة كان في مارس 2014 بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

حالات الطلاق تحدث في وقت مبكر

وأضافت «فارس» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc»، أن الوزارة بدأت تدرس أسباب الطلاق استنادا على النشرات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي رصدت أن مصر تشهد ارتفاعا في حالات الطلاق المبكر، حيث تم رصد أن 15% من حالات الطلاق كانت خلال السنة الأولى للزواج في 2018 بالإضافة إلى 38% من فترة 3 إلى 5 سنوات بعد الزواج.

إطلاق مبادرة «كريمي النسب»

وأوضحت، أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في وضع برنامج لمبادرة «كريمي النسب» المنبثقة من مشروع «مودة» وتستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما، حيث يوضح المؤشر أن اختيار الشباب للزواج كان على أسس غير سليمة، مضيفة أنه لا يوجد أي شروط للانضمام للمشروع والتدريب، ويتم التواصل عبر المنصة الإلكترونية للمشروع أو أقرب مديرية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الخبراء يتابعون مدى نجاح التدريب للشباب من خلال إعطائهم بعض الاختبارات والأسئلة قبل التدريب ومن ثَمّ عرض نفس الأسئلة بعد التدريب لمعرفة مدى اكتساب المتدرب للمعلومات واستفادته من التدريب.