أغلى بهارات العالم.. هل الكمون ضمن القائمة؟

يتصدر الزعفران قائمة أغلى بهارات في العالم ويزرع بشكل رئيسي في إيران وأفغانستان وإيطاليا وإسبانيا، لكن هل الكمون بين هذه القائمة الطويلة من البهارات التي تباع بأسعار غالية، كونه من التوابل الضرورية في كل مطبخ، وما هي الأسعار التي وصلت إليها هذه البهارات الآن؟

أغلى بهار في العالم

يعتبر الزعفران أغلى أنواع التوابل في العالم، حيث يصل سعر كيلو الزعفران لـ3500 دولار، وفق موقع «aradbranding»، لكنه يُباع في مصر بأسعار متفاوتة أقلها بـ60 ألف جنيه للكيلو، وأعلى سعر له يصل لـ600 ألف جنيه للكيلو عبر منصات البيع المحلية.

وبعد الزعفران تأتي الفانيليا من حيث أغلى بهارات في العالم بحسب موقع «Better Homes & Gardens»، تزرع الفانيليا بشكل رئيسي في مدغشقر وأوغندا وجزر القمر وبابوا غينيا الجديدة وتاهيتي وإندونيسيا والمكسيك، وتباع بأسعار متفاوتة هي الأخرى لكن أقل سعر للكيلو بـ46 ألف جنيه.

وبعد الزعفران والفانيليا تأتي المستكة ضمن أغلى بهارات في العالم، وتباع بأسعار متفاوته بين الـ24 ألف للكيلو، والـ3000 جنيه للكيلو.

التوابل الأقل من 1000 جنيه

يأتي الفلفل الأسود، الذي يُشتق من التوت المجفف لكرمة استوائية في أول التوابل الأقل من ألف جنيه للكيلو، وهو معروف بطعمه الحاد، ويزرع الفلفل الأسود بشكل رئيسي في الهند والبرازيل وفيتنام، ويُباع بـ760 جنيهًا للكيلو.

جوزة الطيب ليست أغلى بهار

وتدخل جوزة الطيب في قائمة أغلى بهار في العالم لكن سعرها لا يصل إلى سعر باقي القائمة، إذ يُباع الكيلو بـ750 جنيهًا.

الكمون

يدخل الكمون ضمن قائمة البهارات غالية الثمن، إذ يُباع بسعر يصل إلى 250 جنيها و400 جنيها في بعض المحلات التجارية.