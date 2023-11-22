علاج 137 رأسا من الخيول خلال قافلة بيطرية في قرية الزعفران بكفر الشيخ

واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ تنظيم قافلة بيطرية مجانية لليوم الثاني علي التوالي لتوقيع الكشف الطبي المجاني علي الفصيلة الخيلية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توقيع الكشف الطبي المجاني على الفصيلة الخيلية

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور محمد غرابة، مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور عاطف عبد النبي، مدير إدارة الحامول البيطرية، وبحضور الدكتور فخري السيد، مدير العيادة المتنقلة، والدكتورة شيرين القسط، والدكتورة عزة الحداد، من إدارة الرعاية بالمديرية، والدكتور أحمد حمودة، رئيس قسم الرعاية بإدارة الحامول البيطرية، والدكتورة ألفت أبو السعود، رئيس قسم الإرشاد، والدكتورة مي عامر، من إدارة الحامول.

علاج 137 رؤوس من الفصيلة الخيلية

وتمكنت القافلة البيطرية من علاج 137 رأس من الفصيلة الخيلية في مختلف التخصصات، منها 70 حالة باطنة، و2 جراحة، و20 تجريع، و45 سروجي وتقليم حافر، وجري صرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين كافة أنواع الحيوانات ضد الأمراض، حفاظاً على الثروة الحيوانية، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن والقرى، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين كافة فصائل الحيوانات بها.

ختام القافلة اليوم الأربعاء

وانطلقت القافلة الطبية المجانية التي تُنظمها مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ لعلاج الفصيلة الخيلية، بالتعاون مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان، أول أمس الاثنين بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، وواصلت أعمالها أمس الثلاثاء بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وتختتم أعمالها اليوم الأربعاء بمركز بيلا.