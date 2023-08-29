انطلاق مبادرة «أنت الحياة» بقرية الزعفران في كفر الشيخ

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ في مبادرة «أنت الحياة»، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بقرية الزعفران بمركز الحامول، تحت رعاية اللواء المحافظ جمال نور الدين، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بالمحافظة، والعقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب المؤسسة، والدكتور إسلام جبر، المنسق العام لها.

عقد ندوات تثقيفية توعوية

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إنّه جرى عقد ندوات تثقيفية توعوية، وإرشاد أسرى حول التنشئة المتوازنة، وحاضر فى اللقاءات مجموعة من الشيوخ بإدارة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، ومقدمي المشورة الأسرية، وأعضاء فرع المجلس ، ومحامية مكتب شكاوى المجلس.

وأوضحت «شاكر»، إنّ اللقاءات تناولت موضوعات المشورة قبل الزواج، وكيفية اختيار شريك الحياة، والحمل، والولادة، والتغذية السليمة للأم والطفل، ودارت التوعية حول مشكلات الزواج المبكر، والإسراف في جهاز العرائس، ومشكلة الغارمات.

استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ150 سيدة

وأضافت «شاكر»، أنّه تم عمل ورش تدريبية عن الاستفادة من الخامات البيئية مثل الخيش، والتدريب على التطريز اليدوي، وإنتاج بعض المنتجات الاقتصادية والتي تصلح لإقامة مشروع صغير، كما تم استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ150 سيدة.