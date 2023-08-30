عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة.. انطلاق مبادرة أنت الحياة بقرية الزعفران في كفر الشيخ».

تقديم خدمات توعوية وتنموية وطبية

وتعد «أنت الحياة» إحدى مبادرات مؤسسة حياة كريمة، والتي تنتشر بمحافظات مصر، وهذه المرة من محافظة كفر الشيخ بقرية الزعفران بمركز الحامول، من أجل تقديم خدماتها التوعوية والتنموية والطبية ليستفيد منها ما يقرب من 4000 مواطن بالمجان.

القوافل الطبية والعلاجية تشمل أكثر من 14 تخصصا

الفاعلية تضم عدة مبادرات على رأسها مبادرة «اتكلم هنسمعك» لدعم الصحة النفسية والتي تعتبر أول مبادرة للصحة النفسية، بالإضافة إلى القوافل الطبية والعلاجية والتي تشمل أكثر من 14 تخصصا بمشاركة جامعة كفر الشيخ التي تقدم جميع خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان.

شملت القافلة أيضا ندوات توعوية اجتماعية، بالتعاون مع المركز القومي للمرأة ومؤسسة الأزهر، بالإضافة إلى مسرح للأطفال وورش للحكي.