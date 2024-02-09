ضبط مالك شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني "بدون ترخيص" وتحتوى على "ستوديو تسجيل صوتي"، بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

ويستخدم مالك الشركة أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الاستوديو، ومحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج منسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط مالكها، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط مكونات الاستوديو (وحدة معالجة مركزية - وحدة تسجيل صوتي كاملة "بدون ترخيص").

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة، وبارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق أرباح مادية.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.