ضبط شركة إنتاج فني دون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة. واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة – مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبتفتيش مقر الشركة في حضوره تم ضبط (استوديو تصوير والكاميرا المستخدمة "محمل عليها مقاطع فيديو" – استوديو صوت بداخله أجهزة ومعدات صوت – وحدة معالجة مركزية محمل عليها مجموعة من البرامج والتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.