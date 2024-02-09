طرق تنقية الزيت المستعمل من الشوائب والتخلص منها نهائيا.. بلاش ترميه

الزيت من المكونات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل مطبخ، نظرًا لشيوع استخدام الزيت في الكثير من الأصناف، وبعد استخدامه أكثر مرة، يلجأ أصحاب المطاعم أو ربات البيوت إلى التخلص منه بعد القلي منه مرة واحدة، إلا أنه يمكن إعادة تدويره ليصبح صالحًا للاستخدام مرة أخرى، ليتم استغلال الزيت في الكثير من الأغراض الأخرى المفيدة.

يبحت الكثيرون عن طريقة لتنقية الزيت من الشوائب، للعمل على استخدامه مرة أخرى، الأمر الذي يساعد كثيرًا في استغلاله بطرق مفيدة، لذا قدمت الصفحة الرسمية لقناة cbc سفرة، بعض الطرق الشائعة لتنقية الزيت من الشوائب

طريقة تنقية الزيت المستعمل بالنشا

تعد طريقة تنقية الزيت المستعمل بالنشا، واحدة من الطرق الشائعة لاستخدامها لتصفية الزيت ولتخلص من الشوائب العالقة بها، وذلك عن طريق إضافة النشا إلى نصف كوب من الماء والعمل على خلطها جيدًا، ومن ثم إضافة ذلك الخليط تدريجيًا إلى الزيت المستخدم عدة مرات، ويتم وضعهم على النار وتركهم بعض الوقت، حتى يصفى الزيت تمامًا ويمكن استخدامه مرة أخرى.

طريقة تنقية الزيت المستعمل بالخل

يمكن أيضًا تنقية الزيت المستعمل بالخل، وذلك عبر إضافة الخل إلى الزيت، وذلك لقدرة الخل الفعالة لتنقية الزيت، والقدرة على تنظيفه من الشوائب، وإزالة روائح الأكل الموجودة بداخل الزيت، وذلك عن طريق وضع الزيت المستعمل في إناء على النار وإضافة ربع كوب من الخل ومن ثركه يغلي تمامًا، ومن ثم تصفيته ليصبح صالحًا في النهاية إلى الاستخدام مرة أخرى.

الزيت المستعمل يسبب السرطان

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية إن العمل على إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة، يجعله يمر بمرحلة أكسدة التي تعتبر واحده من الأسباب الرئيسية للإصابة بالسرطان، ولا تقل خطورته عن اللحوم المصنعة، إلى جانب خطورة الزيت المعاد استخدامه بالإصابة بالأمراض المناعية التي تشكل خطرًا كبيرًا على الجسم.

استخدام الزيت المستعمل مرتين فقط

ومن جانبه نصح الدكتورعمر ناجي أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يفضل عدم الإفراط في استخدام الزيت المستعمل، ويكون حد أقصى لمرات استخدامه هو مرتين فقط، لأن ذلك يؤثر بدوره على الجزيئات الموجودة به التي تؤثر على الصحة.

استخدامات أخرى للزيت المستعمل

وفقًا للصفحة الرسمية لقناة «cbc» هناك بعض الاستخدامات الأخرى للزيت المستعمل ويمكن استعراضها فيما يلي:

- استخدام الزيت المستعمل بعد إضافة الخل والماء له في تنظيف الأثاث

- يساعد الزيت المستعمل في الحفاظ على المعادن من الصدأ.

- وضع ملعقتين من النشادر وملعقة من الملح وملعقتين من الخل وخلطهم جيدصا يمكن استخدامهم فيما بعد في تنظيف الأواني.

- يستخدم الزيت المستعمل في إزالة طلاء الحائط.

يستعمل الزيت في تنعيم الأثاث المصنوع من الجلد والحفاظ عليه.