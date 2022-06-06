أسعار وطرق بيع الزيت المستعمل.. «شوف طريقة آمنة وماتديهوش لحد»

بعد انتشار الإعلان عن عروض شراء الزيت المستعمل في مختلف المناطق ،خلال الفترة الحالية، تساءل الكثيرون عن صحة ذلك، وهل يفعلون ذلك أم لا، واتجه آخرون إلى الشراء للاستفادة من العروض التي تقدم لهم.

أسعار الزيت المستعمل

«ادينا كيلو الزيت بـ12 جنيه، أو خد قصاد كل 5 كيلو زيت مستعمل إزازتين زيت صني إضافة إلى صابون أوكسي أو إزازتين زيت صني إضافة إلى إزازة مسحوق كلوركسِ أبيض، و180 جنيه لكل 15 لتر».. عروض نسمع عنها يوميا وتنتشر عن طريق الباعة الجائلين في الشوارع وتحت المنازل، أو منصّات التواصل الاجتماعي.

وتوجد خطورة وتخوف من إعادة تدوير الزيت المستعمل، الذي يجمعه عدد من الباعة مقابل مبالغ زهيدة، حيث يتردد أن بعض التجار يستخدمونه بشكل منافٍ لقواعد الاستخدام بعد إضافة تراب التبييض الذي يعمل على تفتيح لون الزيت وتحسين خواصه ثم إعادة بيعه للمطاعم والمصانع.

ولمواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها من قبل من يستخدمون الزيت بشكل ضار، أطلقت وزارة البيئة مبادرة لحث المواطنين على عدم التخلص من زيت الطعام المستعمل، من خلال خدمة «جرين بان» للتخلص من الزيت المستعمل بطريقة صحية، حيث تعمل على إعادة تدوير الزيت لإنتاج منتجات زي الوقود الحيوي كبديل للطاقة، والجليسرين والصابون.

كيفية بيع زيت الطعام المستعمل

ـ وعلى الراغبين في بيع الزيت المستعمل فإنه يمكنهم استبدال الزيت من خلال حجز موعد لخدمة التجميع المنزلي من «جرين بان» عند تجميع 5 لترات عن طريق الاتصال على رقم (19481)، أو التسجيل على الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الخاص بـ«جرين بان» من خلال الضغط هنـــا ثم ملء البيانات المطلوبة منك من اسمك وعنوانك بالتفصيل لكي يأتوا إليك في أقرب وقت ويخيرونك بين الهدايا التي يمكن الحصول عليها نظير بيع الزيت المستعمل تحت إشراف وزارة البيئة.