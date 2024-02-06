«عشان ماتستهلكيش كتير».. حيل بسيطة تقلل من امتصاص الأطعمة للزيوت

هناك العديد من الأطعمة التي تستهلك كميات كبيرة من الزيت في أثناء طهيها، منها الباذنجان والأسماك، ما يجعل الأمهات تفكر في طرق تساعد على تقليل استهلاك الزيت، خاصة أنه يسبب أضرارًا كثيرة على صحة الجسم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، حيل تساعد على تقليل استهلاك الزيت.

طرق تقليل امتصاص الزيوت

توجد طرق عديدة تساعد على التقليل من استهلاك الزيوت في أثناء طهي الطعام، منها سلق الأطعمة قبل قليها، إذ يجب على الأشخاص سلق الخضروات أو اللحوم قبل قليها لأنها تعتبر من أفضل طرق تقليل امتصاص الزيوت، وفقًا لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا».

الطهي باستخدام درجات الحرارة العالية، من الطرق التي تساعد على امتصاص الزيت بكميات قليلة، ويجب على الأمهات الحفاظ على درجة حرارة المطبخ خاصة في فصل الشتاء لأنه ذلك يجعل الطعام غير دهني أو مليء بالزيوت.

ويجب استخدام مقلاة نظيفة لا تحتوي على أي رواسب، لأنّ ذلك يؤدي إلى استهلاك الزيوت بكميات كبيرة، خاصة المقلاة التي يتم فيها عمل الفطائر، فعندما تلتصق يصبح القلي صعبًا، ما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الزيت.

ولتقليل استهلاك الزيوت في الأطعمة مثل الباذنجان، يجب تقطيعه إلى شرائح توضع في وعاء يحتوي على ماء مغلي، ويضاف إليه معلقتين من الملح ويُترك على النار حتى يتحول إلى اللون البني، وبعد ذلك يصفى ويوضع في الزيت، أما بالنسبة للأسماك، يجب أنّ تُنقع في كمية مناسبة من الخل لمدة نصف ساعة على الأقل قبل قليها.

تقليل استهلاك الدهون أثناء الطهي

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد قدمت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة طرق لتقليل استهلاك الدهون في أثناء الطهي، منها التسوية بالبخار أو السلق بدلًا من القلي، وأيضًا استبدال الزبدة والدهون والسمن بالزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة، مثل زيت فول الصويا والذرة وعباد الشمس.