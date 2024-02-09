مجلس الذهب العالمي: المعدن الأصفر صامد أمام توقعات خفض الفائدة الأمريكية

استطاع الذهب الصمود أمام توقعات تأجيل خفض الفائدة الأمريكية، وبدء عطلة العام الجديد في الصين، حيث صدر خلال الأسبوع عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، أكدوا خلالها على ملائمة السياسة النقدية الحالية للبنك لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأن أعضاء البنك يفضلون بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة أطول من الوقت.

وزادت هذه البيانات من الضغط السلبي على الذهب وتماسك الدولار الأمريكي بشكل أكبر، ولكن الذهب استطاع الحفاظ على مستوياته ليتداول فوق المستوى 2030 دولار للأونصة بعد أن حصل على بعض الدعم.

وأعلن مجلس الذهب العالمي أن شهر يناير 2024 وحده شهد تدفقات نقدية خارجة بمقدار 2.8 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الذهب، بما يعادل 51 طنا من الذهب، وبشكل عام قادت صناديق أمريكا الشمالية عمليات خروج التدفقات النقدية واستمرت الصناديق الأوروبية في تسجيل خسائر فادحة، بينما استطاعت الصناديق في آسيا جذب تدفقات نقدية بشكل معتدل.

أسعار الذهب محلياً

يستمر إيقاف التسعير في سوق الذهب المحلي لليوم الثالث على التوالي حيث تنتظر الأسواق عودة التسعير في سوق الذهب بعد استقرار الأوضاع الحالية في السوق المحلي، خاصة مع عدم انتظام سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

كان آخر سعر لجرام الذهب عيار 21 قبل وقف التسعير هو 3650 جنيه للجرام، وكان مجمل التضخم في مدن مصر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر تراجع التضخم إلى 29.8% في يناير الماضي مقارنة بـ33.7% في ديسمبر.