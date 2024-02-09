سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. كم يبلغ الآن في محلات الصاغة؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 9-2-2024، نظراً لأنه العيار الأكثر انتشاراً داخل محلات الصاغة في مصر، كما أن أسعار الذهب تتغير لحظياً على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 4171 جنيها، قبل احتساب سعر الضريبة وسعر المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 3650 جنيها، قبل احتساب سعر الضريبة وسعر المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 3128 جنيها، قبل احتساب سعر الضريبة وسعر المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 29200 جنيه، وذلك قبل احتساب سعر الضريبة وسعر المصنعية، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات من عيار 21.