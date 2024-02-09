«شعبة الذهب»: الأسعار ستنخفض قريبا بسبب زيادة المعروض

قال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة المصرية تسعى لضبط أسعار الذهب في الأسواق ومحال الصاغة ليحقق سعرا عادلا بالنسبة لكل من البائع والمشتري.

زيادة المعروض من الذهب

أضاف لـ«الوطن»، أن ضبط أسعار الذهب يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية عن طريق زيادة المعروض في الأسواق، لإحداث نسبة وتناسب في العرض والطلب، ما يؤدي لضبط الأسعار، مشيرا إلى أن القرارات الحكومية بشأن السماح بدخول المواطنين بالذهب دون جمارك بالقدر المسموح به 150 جراما، كانت صائبة خاصة في فترة الصيف، فهي فترة عودة العاملين بالخارج إلى مصر.

هبوط أسعار الذهب الفترة المقبلة

أوضح أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب في الفترة المقبلة مزيدا من الهبوط خاصة في ظل انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لا سيما أن أسعار الذهب مربوطة بحركة البورصات العالمية وبأسعار الدولار.

السبائك الأفضل لاستثمار الذهب

أكد أن السبائك هي الخيار الأفضل حال الرغبة في الاستثمار بالذهب، إذ أن مصنعية جنيه الذهب تبلغ نحو 54 جنيها فقط، في حين تبلغ مصنعية نصف الجنيه الذهب ما يقارب من الـ 60 جنيها.