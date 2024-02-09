رئيس «الشعب الديمقراطي»: العالم يمر بأزمة اقتصادية ومصر سعت لتحقيق التنمية

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي متابع جيد للغاية لأحوال المواطن المصري وكافة طوائف الشعب، ويتدخل عند الضرورة بقراراته الصائبة والمحددة التي تستهدف الفئات محدودة الدخل وإعطاء مساحة أكبر لدعم الدولة والتواجد مع المواطن بداية من المواطنين المستحقين لتكافل وكرامة، وهم الأدنى دخلاً، وصولاً إلى أساتذة الجامعات.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الشرائح المخاطبة من الدعم وحزمة الحماية الاجتماعية التي أُطلقت مؤخراً بتوجيهات الرئيس السيسي، شملت كافة شرائح المجتمع واهتمت بالمعلمين والأطقم الطبية وأصحاب المعاشات الذين أعطوا حياتهم لوطنهم ويحتاجون لتكريم ومساندة في الوقت الحالي.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «أصداء فرحة ملايين المصريين بإطلاق حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، التي أعلنها الرئيس السيسي لدعم الفئات غير القادرة، تعكس اهتمام القيادة السياسية بالشارع المصري، وشعور الرئيس بما يعانيه المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية»، موضحاً: «العالم يمر بأزمات وفوضى ولكن مصر حافظت على نفسها بالتنمية والاستقرار».