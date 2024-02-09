وصول حسن الرداد وإيمي سمير غانم وصبري فواز لمهرجان الأقصر للسينما

حضر، منذ قليل، عدد كبير من نجوم الوسط الفني إلى مدينة الاقصر لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما، المقرر إقامة حفل افتتاحه اليوم.

حضور مهرجان الأقصر

ووصل صبري فواز، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، المخرج خيري بشارة، والمخرج محمد ياسين، وغيرهم.

وكانت إدارة المهرجان، أعلنت في وقت سابق، أنها ستكرم إيمي سمير غانم وكذلك زوجها حسن الرداد، والفنان لطفي لبيب، والمخرج خيري بشارة.

كما تهدي إدارة المهرجان، الدورة الثالثة عشر لكل من صافي فاي، نور الدين الصايل، والكاتب رؤوف توفيق، وطارق عبد العزيز، بينما سيحتفلون بمئوية الفنان فؤاد المهندس، إذ مر 100 عام علي رحيله.

ويشهد حفل الافتتاح اليوم إطلاق أغنية أفريقيا كل الألوان، والتي تعبر عن شعار الدورة رقم 13 ثم يتبعها التكريمات وتقديم لجان التحكيم، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، ومن المقرر أن ينتهي الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينية آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة الـ13 للمهرجان اسمه.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.