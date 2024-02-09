زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، نيوزيلندا جنوب غربي المحيط الهادئ، على عمق 25 كيلومترا، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال ضرب جزر كرماديك في جنوب المحيط الهادئ شمال شرق الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، على مسافة 947 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من خليج هيكس، وعلى مسافة 999 كيلومترا جنوب نوكو ألوفا عاصمة مملكة تونجا جنوب المحيط الهادي.