زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب البرازيل

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، البرازيل على عمق 609 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، بؤرة زلزال ضرب ولاية أكري الواقعة في الجنوب الغربي من الإقليم الشمالي من البرازيل، على مسافة 66 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من تاراواكا.

من جانبها، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، صورا أظهرت بؤرة زلزال البرازيل.