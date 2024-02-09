رئيس حزب الاتحاد: التوجيه بحزم اجتماعية جديدة يعكس شعور الدولة بالمواطنين

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنَّه رغم إلغاء بعض الدول الكبرى للدعم المخصص لمواطنيها بسبب الأزمات العالمية، إلا أننا وجدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بإطلاق حزم اجتماعية جديدة ورفع الأجور والرواتب، بما يعكس اهتمامه الكبير باحتياجات الشارع في الداخل رغم الظروف المحيطة.

وأضاف «صقر»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر لم تفعل مثل الدول الأخرى التي ألغت الدعم، حرصاً منها على الفئات الأكثر احتياجاً وشعورها بالمواطن البسيط وأصحاب الدخول الأقل في المجتمع، موضحاً: «قرارات الحماية الاجتماعية تعكس انحياز الرئيس السيسي للمواطن والفئات الأكثر احتياجاً».

وتابع رئيس حزب الاتحاد: «القرارات تأثيرها سيكون فارقاً مع المواطنين، وتعتبر استكمالاً لـ منظومة الاصلاح، وهناك تقارب بين الحزم الاجتماعية الهائلة التي تم إطلاقها، ما يعكس الدعم الكبير من الدولة لمواطنيها».

واستطرد: «القرارات استمرارا لجهود الرئيس السيسي في ملف الحماية والرعاية الاجتماعية، والذي شهد اهتماما غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لتخفيف الأعباء وتحسين الحالة المعيشية للمواطن والتخفيف من تداعيات وآثار الأزمات العالمية المتتالية التي أثرت بالسلب على اقتصادات دول كبرى وبالتبعية على الاقتصادات الناشئة».