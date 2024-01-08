«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن زيارة السيسي للكاتدرائية: 10 سنوات من المحبة

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «10 سنوات من المحبة».. «زيارة الكاتدرائية» تقليد أرساه «السيسي» في عيد الميلاد.

مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح المصريين

وقال الكاتب الصحفي محمد الجالي إن مصر لم تعرف المواطنة بمفهومها الحقيقي مثلما جرى تعزيز هذا المفهوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن دستور عام 2014 ينص على هذا الأمر، كما أن مواقف القيادة السياسية المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن لصالح المصريين جميعًا هى مواقف محترمة، تؤكد المواطنة.

وتابع: «الرئيس دائمًا ما كان يؤكد أن المصريين كلهم واحد، وأمام القضاء والقانون الكل سواسية».