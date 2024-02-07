«التضامن»: خدمات الدعم النقدي لكبار السن تتكلف 3.4 مليارات جنيه سنويا

أكدت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ملف كبار السن يعد من الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وقد أطلقت الوزارة مبادرتي «الحياة أمل» و«العمر الذهبي» لرعاية المسنين، وتقديم الخدمات المختلفة لهم من خدمات ترفيهية وثقافية عن طريق تنظيم رحلات لكبار السن من أندية ودور المسنين، والمشاركة بالندوات الثقافية، كما أن هناك خدمات طبية عن طريق القوافل الطبية بمشاركة المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري.

تحمل مسئولية مجانية المواصلات العامة لمن بلغوا 70 سنة فأكثر

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنه ضمن الخدمات خدمات الدعم النقدي التي تتكلف 3,4 مليار جنيه سنويًا، وتحمل مسئولية مجانية المواصلات العامة لمن بلغوا 70 سنة فأكثر و50% خصم لمن بلغوا 65 سنة فأكثر، هذا بالإضافة إلى خدمات الرعاية المقدمة في المؤسسات الاجتماعية المنتشرة بجميع المحافظات، حيث بلغ عدد دور المسنين 174 دارًا تقدم خدماتها لعدد 4500 مسن ومسنة، كما يوجد 191 نادي مسن يحوي 56 ألف عضو.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تولي اهتمام أكبر لكبار السن خاصة لجهودهم طوال السنوات الماضية.