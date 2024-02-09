«السياحة»: تنظيم رحلة للفائزين في مسابقة أفضل صورة عن معالم الإسكندرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن الفائزين في المسابقة السياحية التي أطلقتها تحت عنوان «Alex ThroughYour Lens» لأفضل صورة عن المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، إنه تم تنظيم هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة فوتوبيا على هامش أسبوع «الإسكندرية للصورة» الذي أُقيم تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة.

إلقاء الضوء على الأماكن السياحية والأثرية

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن تنظيم هذه المسابقة يأتي في إطار خطة الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري وإلقاء الضوء على المقومات والأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها، ولا سيما تلك الموجودة بمحافظة الإسكندرية وتشجيع المبدعين وهواة التصوير بالتقاط صور فوتوغرافية تبرز جمال هذه الأماكن، بالإضافة إلى تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

برنامج سياحي لمدة يوم للفائزين

ومن جهتها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بهيئة تنشيط السياحة، أنه سيتم تنظيم برنامج سياحي لمدة يوم للفائزين بالمراكز الـ5 الأولى في هذه المسابقة لزيارة محافظة الفيوم خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لافتة إلى أن هذه النوعية من المسابقات تعد إحدى الأدوات الفاعلة للتعريف بالمقاصد السياحية المختلفة وإلقاء الضوء على تنوع وجاذبية المنتج السياحي المصري.

وقالت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بهيئة تنشيط السياحة، إنه تم نشر الصور التي قام الفائزون في المسابقة بتصويرها على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالهيئة والوزارة، كما تم التواصل معهم من خلال الرسائل علي حساباتهم الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن شروط المشاركة في المسابقة تضمنت نشر 3 صور بحد أقصى لكل متسابق، وأن تكون الصور المشاركة لم يسبق نشرها من قبل، وحصول الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على حق استخدام المحتوى في طباعته وإعادة نشره واستخدامه في وسائل الترويج المختلفة، وأن يكون المحتوى غير مخصص للاستخدام التجاري، بالإضافة إلى أن مسؤولية وموثوقية ملكية المحتوى تقع على ناشره، وأن يكون المحتوى المنشور ملائم من حيث الجودة والمضمون، إلى جانب أهمية أن يُظهر المحتوى المشارك ملامح الأماكن السياحية والأثرية في محافظة الإسكندرية ولا سيما المتحف اليوناني الروماني.