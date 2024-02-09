المتحف اليوناني بالإسكندرية يستضيف فعالية «متاحف من أجل العلم والسلام» اليوم

أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية سيستضيف اليوم وغدا فعالية «متاحف من أجل العلم والسلام»، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، لافتا إلى أن تلك الفعالية ستشمل ورشة عمل وندوات ومحاضرات وعرض أزياء.

عروض أزياء ومحاضرات

وأضاف قطاع المتاحف في بيان اليوم، أن جدول أعمال فعالية «متاحف من أجل العلم والسلام»، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، ستبدأ بمحاضرة للدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليوناني الروماني عن «العلم والمتاحف»، يعقبها كلمة للمدير التنفييذ لجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية حمدان القاضي عن «دور المؤسسات المختلفة لنشر العلم»، ثم كلمة للدكتورة هدى الساعاتي عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب، عن «دور العلم في نشر السلم والتعايش بين الشعوب»، ثم عرض أزياء للأطفال بالزي اليوناني الروماني.

ورشة رسم جدارية للهواة

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن اليوم الثاني من فعالية «متاحف من أجل العلم والسلام» غدا السبت 10 فبراير، سيشمل ورشة رسم جدارية لهواة الرسم والرسامين وطلاب الفنون الجميلة من سن 18 إلى 35 سنة، مشيرا إلى أن حضور الفعالية سيكون بالمجان لزوار المتحف.