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محلل سياسي: إسرائيل ترتكب أكثر من 20 جريمة حرب في غزة يوميا

كتب:

شريف سليمان
11:33 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
مجازر الاحتلال

مجازر الاحتلال

قال المحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي، إنّ الدولة المصرية تحاول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بينما إسرائيل تمنع إدخالها منذ بداية العدوان على فلسطين في السابع من أكتوبر الماضي.

120 ألف شهيد فلسطيني

وأضاف «صافي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر قناة «dmc»، أن عدد الضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ أكثر من 120 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود.

وتابع، أن إسرائيل لازالت تصر على ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وكل 24 ساعة هناك ما يزيد عن 20 مجزرة، حتى بلغ عدد المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة أكثر من 2500 مجزرة راح ضحيتها الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ.

منع وصول المساعدات إلى غزة

وأوضح أن إسرائيل تتعمد منع المساعدات وتختلق الحجج في أنها تحاول إدخال المساعدات معبر كرم أبو سالم كي تتحكم في كل ما يدخل إلى غزة، حيث شوهد المستوطنون في هذا المعبر وهم يحاولون منع إدخال المساعدات.

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بقلم شريف سليمان