دانا أبو شمسية: سحب الاحتلال الإسرائيلي ألوية من غزة يثير غضب «نتنياهو»

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن صحيفة يديعوت أحرونوت، أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد سحب عددا من الألوية، والحديث يدور حول 3 ألوية وفرقة وكتيبة من خان يونس وقطاع غزة ككل.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن هذا ما أثار حفيظة بنيامين نتنياهو، الذي انتقد أداء الجيش الإسرائيلي، ووصفه بالبطيء، وأنه لا يحقق إنجازات، وهذا ما لا يريده، خاصة عندما لوح بأنه سيكون هنالك تحرك عسكري في منطقة رفح لإتمام مهام الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذه التسريبات جاءت من الصحيفة الإسرائيلية، خلال اجتماع الحرب المطول الذي حتى هذه اللحظة لا تسريبات حقيقية فيما يخص صفقة التبادل، وهو الذي على أساسه انعقد الاجتماع في تل أبيب أمس.

وأوضحت المراسلة، أن ما تلوح به وسائل الإعلام الإسرائيلية هو التشاؤم بشأن صفقة التبادل، ولكن حتى الحديث عن هذه الصفقة قد يعطي مؤشرا لإسرائيل أنها ما زالت تدرس موقفها للرد على حركة حماس، وبأنه لربما تذهب لعدم رفض مطلق لصفقة التبادل.