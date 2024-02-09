رفع 8 آلاف و500 طن قمامة في حملات بالإسماعيلية خلال أسبوع

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم، تمكن الوحدات المحلية في المراكز والمدن، من إزالة كميات كبيرة من القمامة والمخلفات الصلبة خلال حملات يومية، استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية.

رفع 8 آلاف طن مخلفات

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنّه وجه بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى أنّ الوحدات المحلية رفعت مخلفات تقدر حمولاتها بنحو 8 آلاف و500 طن خلال الفترة من 2 حتى 8 فبراير الجاري.

وأضاف في بيان صحفي، أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.

حملات تستهدف القرى والأحياء

ونجحت حملة رفع المخلفات في مركز ومدينة الإسماعيلية، في رفع 120 طنًا من قرية الفردان و100 طن من المخلفات والقمامة في قرية الحجاز، وما يقرب من 630 طنًا من قرية نفيشة و270 طنًا من مدينة المستقبل على مدار الأسبوع.

ورفع 120 طنًا من القمامة في قرية الصبغية و110 أطنان من قرية عين غصين، ليصل إجمالي ما جرى رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 1350 طنًا من القمامة والمواد الصلبة.

واستهدفت حملة أحياء مدينة الإسماعيلية، رفع 1015 طنًا من نطاق حي أول و1221 طنًا من حي ثان الإسماعيلية و1101 طن بنطاق حي ثالث على مدار الأسبوع الماضي.