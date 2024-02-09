صدمة مدوية للأهلي.. منع نجم الفريق من المشاركة في أول مباراة بأفريقيا

يغيب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والوافد الجديد للمارد الأحمر من صفوف مودرن فيوتشر، عن أول مباراة للشياطين الحمر بعد كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستكون أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، في منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويفتقد النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد في مباراة شباب بلوزداد، والتي ستقام في الجزائر يوم 16 فبراير الجاري، إذ تمنع لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مشاركة أي لاعب مع فريقين بموسم واحد ببطولات أفريقيا.

ووفقا للائحة «كاف» فهي تنطبق على عمر كمال عبد الواحد، الذي انتقل للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، إذ شارك اللاعب مع مودرن فيوتشر ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم، وهو ما يمنعه من الظهور رفقة النادي في مباراة المارد الأحمر الأولى بعد نهاية أمم أفريقيا، كما أنه سيكون بعيدا عن المشاركات القارية مع الأحمر، فيما ينتظر اللاعب مشاركته مع القلعة الحمراء محليا.

ومن المقرر أن يسافر النادي الأهلي إلى الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الرابعة، والتي يسعى الأحمر لتحقيق الفوز بها للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، والتي يتصدرها بخمس نقاط، فيما يتواجد بلوزداد بالمركز الرابع بـ4 نقاط.

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