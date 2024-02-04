عاجل| صدمة من اتحاد الكرة لـ كاف بسبب محمد الشناوي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا عاجلا إلى الاتحاد الأفريقي «كاف»، خلال الساعات الماضية وبعد انتهاء مشاركة المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في كوت ديفوار.

علم «الوطن سبورت» أن مسؤولي اتحاد الكرة خاطبوا الاتحاد الأفريقي من أجل الحصول على تكاليف علاج محمد الشناوي حارس منتخب مصر، وخضوعه لجراحه، بعد الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي خلال مواجهة الفراعنة أمام كاب فيردي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، تحمل تكاليف علاج محمد الشناوي، وتكاليف خضوعه للجراحة في الكتف والترقوة في ألمانيا.

محمد الشناوي يعود للقاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا

وبحسب ما أبلغ الطبيب المعالج الألماني لمحمد الشناوي، فإنه من المقرر غياب الحارس عن المشاركة في المباريات لمدة 4 أشهر مقبلة.

وعاد محمد الشناوي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادمًا من ألمانيا، على أن يسافر الحارس خلال الأيام المقبلة إلى قطر من أجل بدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي.

في سياق متصل، يواصل مسؤولو النادي الأهلي محاولاتهم من أجل التعاقد مع بديل لمحمد الشناوي من أجل استكمال الموسم مع الفريق الأول، إذ يأتي محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، على رأس المرشحين.