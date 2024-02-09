الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس.. ويشن غارات على لبنان وسوريا

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاكاتها بحق المستشفيات في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، من اقتحامات وقصف مستمر على المنشآت الطبية في القطاع الذي يعاني على أثر العدوان الإسرائيلي، واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي «مستشفى الأمل» في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق لما أعلنته جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني.

وقال «الهلال الأحمر»، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، إن جنود الاحتلال شرعوا بتفتيش المستشفى عقب عملية الاقتحام.

وكانت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة آن سكيلتون، قالت في وقت سابق، وفق وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية الرسمية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير، وعلى مستوى نادر لم يُشاهد مثله في التاريخ الحديث، موضحة في مؤتمر صحفي، أن أكثر من 10 أطفال في المتوسط يفقدون إحدى ساقيهم، أو كلتيهما يوميًا في غزة منذ بداية «حرب غزة».

ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 6940 حالة اعتقال

وفي إطار الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيا على الأقل، منذ مساء أمس الخميس، وحتى صباح اليوم، من مناطق متفرقة في الضّفة، بينهم صحفي، وأسرى محررون، فيما أشار «نادي الأسير» الفلسطيني إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 6940 حالة اعتقال.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، شابا من جنين، على حاجز «شافي شمرون» العسكري شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب راعي أغنام ونجله بجروح ورضوض، على أثر اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب، في قرية برقة شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وسط مدينة رام الله، وعقب صلاة اليوم الجمعة، انطلقت مسيرة ضمت عشرات الفلسطينيين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، دعما لقطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي. وكان 25 ألف فلسطيني أدوا صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود قوات الاحتلال والإجراءات العسكرية على أبواب المسجد.

انتهاكات سيادة لبنان وسوريا مستمرة

ونفذت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة بصاروخين «جو أرض»، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، فيما شهدت أطراف الضهيرة والجبين ويارين، قصفا مدفعيا إسرائيليا.

من جانبها، شنت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة على منزل غير مأهول في حي السكرة عند المدخل الشمالي لبلدة يحمر الشقيف، ووفقا للوكالة اللبنانية الرسمية، فإن الطائرة بدون طيار الإسرائيلية، أطلقت صاروخين على دفعتين اخترقا سقف المنزل وأحدثا أضرارا كبيرة فيه.

التصدي لأهداف معادية في محيط دمشق

وفي سوريا، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة «دمشق».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف «مطار المزة» العسكري في ريف دمشق، موضحة أن غارات الاحتلال استهدفت محيط منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدم تنفيذه غارات على مواقع في سوريا.