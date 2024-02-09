بايدن ينقلب على إسرائيل: ردها تجاوز الحد في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تصرف إسرائيل في قطاع غزة ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر العام الماضي تجاوز الحد، في مؤشر خطير إلى أزمة تلوح في الأفق بين «واشنطن» و«تل أبيب»، وظهور غضب واضح من الأمم المتحدة وانتقاد لتصرفات إسرائيل وحكومتها.

بايدن: هناك الكثير من الأبرياء يتضورون جوعا أو يموتون في غزة

ووفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، فإن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أشار في كلمة غير معلنة ألقاها حول تقرير المدعي الخاص بشأن تعامله مع الوثائق السرية، إلى أن هذه الفترة تشهد ضغطا بقوة الآن من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، وذلك خلال حديث بايدن مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.