«عشبة» تقي من 3 أمراض بـ5 جنيهات.. أضفها إلى نظامك الغذائي

يعاني البعض من أمراض في الجهاز الهضمي والحساسية على الصدر وغيرها من الأمراض، التي تحتاج علاجات كبيرة ولمدة طويلة ولا يعرف البعض أنهم يمكن أن يقوا أنفسهم من الإصابة من بعض الأمراض من خلال انتظامهم على نظام غذائي صحي.

عشبة تقي من 3 أمراض

يعد النعناع من الأعشاب الموجودة في كل منزل، ومعروف بعناصره الغذائية، وفوائده الصحية، إذ يستخدمه البعض كمشروب أو داخل بإضافته على الأطعمة، دون معرفتهم بأهميته بشكل كبير، وأن يقي من عدة أمراض يصاب بها البعض، وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» عشبة تقي من 3 أمراض موجودة في كل منزل، وبـ5 جنيهات فقط، وفقًا للدكتور شادي عبد العال، استشاري التغذية العلاجية.

- النعناع غني بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تحمي من الإصابة بالأمراض، كما له فوائد عدة على صحة القلب، بسبب مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة، التي تعد السبب الرئيسي في تلف الأعضاء بما فيها القلب.

الجهاز الهضمي

- يساعد النعناع على تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال التقليل من حالات الغثيان والتقيؤ، وآثاره المهدئة على المعدة، وتخفيف الإزعاج الهضمي، ومفيد للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

- النعناع مضاد للالتهابات وعلاج جيد لأصحاب الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي والربو، ويمكن أن يخفف من أعراض الحساسية، ويعتبر حل جيد لمن يفضلوا العلاجات الطبيعية.