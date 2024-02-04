استشاري حساسية: «كورونا» أصبح عبارة عن أعراض تصيب الجهاز التنفسي العلوي فقط

تحدث الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناع بالمصل واللقاح، عن الإصابة بالكحة لفترات طويلة هذه الأيام في فصل الشتاء، موضحًا: «منذ شهرين، فإننا دخلنا في أدوار فيروسية متصلة مثل البرد والإنفلونزا والمخلوي وكورونا ومتحوراتها».

وأضاف «الحداد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة»، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة «المحور»: «كثيرون يشتكون من إصابتهم بالكحة لأكثر من شهر دون أن يشفوا منها، وأقول إننا في موسم الشتاء، أي أننا من الممكن أن نصاب اليوم بالبرد وغدا بالإنفلونزا وبعد أسبوع بالمخلوي وبعده نصاب بمتحور كورونا، مع العلم أن الأربع أمراض بنفس الأعراض».

وتابع استشاري الحساسية والمناع بالمصل واللقاح: «من نعمة ربنا أن الإصابة بكورونا أصبحت عبارة عن أعراض تصيب الجهاز التنفسي العلوي مثل الزكام والرشح وارتفاع درجة حرارة الجسم وكحة من الدرجة المتوسطة، وبالتالي فإن كل الأمراض التنفسية تقريبا متشابهة».