5 معلومات عن تاليا تامر حسني بعد ردها على منتقديها: ترجموا علشان تفهموا

ردت تاليا تامر حسني ابنة النجم الشهير، على انتقادات بعض متابعيها وجمهورها، بسبب حديثها المستمر على منصات التواصل الاجتماعي، باللغة الإنجليزية، دون الحديث باللغة العربية الأم، خلال مقاطع الفيديو التي تشاركها عبر حسابها بمنصة «إنستجرام».

وقالت تاليا تامر حسني خلال مقطع فيديو لها عبر خاصية «الاستوري»: «الناس مش فاهمين كلامي، عشان بتكلم إنجليزي، أنا متعودة أتكلم إنجليزي عشان المدرسة، وأحيانا بتكلم عربي، ممكن تعملوا ترجمة للكلام عشان تفهموه».

تاليا تامر حسني تتعرض للهجوم

وخلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت ‎تاليا تامر حسني لهجوم كبير، بسبب خروجها في عدة مقاطع، وهي تعلن عن عدة منتجات وهدايا، دون أن تتحدث العربية مُطلقًا، بل ظهرت وهي تتحدث الإنجليزية فقط، ما وضعها في مرمى الانتقادات من المتابعين، مدونين: «اتكلمي عربي»، و«مش بتتكلمي عربي ليه انتي مصرية»، و«مش فاهمين الإنجليزي».

تاليا شاركت مع والدها تامر حسني مؤخرا في إحدى حفلاته بدبي، ونشر الفنان العديد من الفيديوهات والصور التي جمعتهما منذ وصولهما، إذ ظهرا يرتديان نفس الملابس، مدونًا : «وصولي دبي أنا وتاليا مطقمين ولابسين زي بعض، بالمناسبة والله الاستقبال ده حصل عشان تاليا كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام».

من هي تاليا تامر حسني؟

ابنة تامر حسني الأولى.

تبلغ من العمر 11 عامًا، إذ رُزق بها في مارس 2013.

حصلت مؤخرًا على المركز الأول، والميدالية الذهبية، في إحدى المسابقات الرياضية «الجمباز».

شاركت تاليا والدها تامر حسني مؤخرا في إحدى حفلاته بدبي.

تقوم بعمل مقاطع دعائية لعدة ماركات عبر إنستجرام