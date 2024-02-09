جامعة كفر الشيخ تحصد الذهبية والفضية والبرونزية في المصارعة الرومانية

حصدت جامعة كفر الشيخ، 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، في المصارعة الرومانية، ضمن بطولة الشهيد الرفاعي الـ51 للجامعات والمعاهد المصرية، التي أُقيمت بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أسماء الطلاب الفائزين

وحقق الطالب فارس محمد عبد الستار غالي، بكلية التربية الرياضية، المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 87 كجم، والطالب روحيم إبراهيم غالي، بكلية التجارة، المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 60 كجم، والطالب أحمد السيد رخا، بكلية الهندسة، المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 63 كجم.

رئيس الجامعة يُهنئ الطلاب الفائزين

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في المصارعة الرومانية ببطولة الشهيد الرفاعي الـ51 للجامعات والمعاهد المصرية، على مشاركتهم المُشرفة.

وأشاد «دسوقي» بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، مؤكدا حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.