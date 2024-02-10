مكون سحري لتنظيف الكوتشي الأبيض وإزالة البقع.. «هيرجع جديد في 10 دقائق»

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض مهمة للكثيرين باعتباره أكثرعرضة للإتساخ، فيحتاج البعض إلى إيجاد حيلة ليعود مثل الجديد مرة أخرى، والتخلص من البقع والأوساخ العالقة به، لتعمل على إعطائه مظهرًا جذابًا وجميلًا في آن واحد، باعتباره الأكثر استخدامًا لكونه يناسب جميع الأذواق.

وتوجد طريقة ل تنظيف الكو تشي الأبيض وإعادته إلى نفس اللون بعد تغير لونه واصفرار الطبقة الخارجية له، وفق موقع «famousfootwear» عن طريق مكون سحري يمكنه إزالة أصعب البقع.

مكونات تنظيف الكوتشي الأبيض

- تحتاج إلى 3 ملاعق فقط من عصير الليمون.

- ربع كوب من الخل.

- تتطب تلك الوصفة السحرية إضافة ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودريوم إلى المكونين السابقين.

طريقة استخدام الوصفة

- تحتاج عملية تنظيف الكوتشي الأبيض إلى وضعه تحت الماء أولًا، لإزالة جميع البقع والأتربة العالقة به، ومن ثم يتم خلط كلًا من الخل الأبيض مع بيكربونات الصوديوم بالإضافة إلى عصير الليمون ويتم دمجها سويًا.

يتم دهن ذلك الخليط على جميع جوانب الكوتشي الأبيض، والعمل على تركها ساعة حتى تجف تمامًا، ويتم تنظيف البقع العالقة بها، وبعد انتهاء تلك المدة، يتم مسح ذلك الخليط بقطعة من القماش المبللة، ويفضل العمل على تكرار تلك الطريقة مرة واحدة أسبوعيًا للحفاظ على نظافة الكوتشي الأبيض أطول فترة ممكنة.