زحام في «كلنا واحد» بالفيوم لشراء مستلزمات المدارس.. الكوتشي بـ40 جنيها

بدأ العد التنازلي على انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024 والذي ينطلق يوم السبت 30 سبتمبر الجاري، وهو ما تسبب في زحام أهالي محافظة الفيوم، وزيادة إقبالهم على معرض «كلنا واحد» لشراء احتياجات أبنائهم من مستلزمات الدراسة سواء ملابس أو أحذية أو شنط أو حتى الأدوات المكتبية، وذلك نظرًا لأنّها تشهد تخفيضات تصل إلى 60% مقارنةً بأسعارها في باقي المحال والمنافذ.

وتصدرت الأمهات، المشهد داخل المعرض، حيث حرصن على اصطحاب أبنائهم لشراء احتياجاتهم، فهنا أم تقيس لطفلتها المريلة، وأخرى تشتري الأحذية لطفلها، وثالثة تقف أمام الأدوات المكتبية تشاهد هذا وذاك لتوفير طلبات أبنائها الثلاثة.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2023

وفيما يخص مكان مبادرة كلنا واحد 2023 بمحافظة الفيوم، فإنّه يقع أسفل الكوبري العلوي بوسط مدينة الفيوم، بجوار مكتبة الطفل ومسجد ناصر الكبير، وتشهد حراسة وتنظيمًا مشددًا من قبل مديرية أمن الفيوم.

أسعار مبادرة كلنا واحد 2023

وتشهد أسعار المستلزمات المدرسية في معرض «كلنا واحد» انخفاضًا ملحوظًا حيث بلغت نسبة التخفيضات لـ 60% وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير احتياجات الدراسة بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

-أسعار الكوتشي.. يبدأ من 40 وحتى 230 جنيهًا.

- أسعار الطرح.. تبدأ من 25 جنيهًا.

- أسعار اللانش بوكس.. يبدأ من 35 جنيهًا.

- أسعار الزمزمية.. تبدأ من 25 جنيهًا.

- أسعار الكشاكيل.. تبدأ من 3.5 جنيهًا.

- أسعار مريلة المدرسة.. 225 جنيهًا.

أسعار شنطة المدرسة.. تبدأ من 50 وحتى 300 جنيهًا.

فرحة بين المواطنين بسبب المعرض

وخيّمت حالة من الفرحة على الأهالي زوار المعرض بسبب انخفاض الأسعار، حيث قالت راندا محمود أنّ «كلنا واحد» أسعاره جيدة للغاية خصوصًا للأسر التي لديها أكثر من طفلين، موضحةً أنّ هناك مرونة بين البائع والمشتري في الأسعار، وما سمح بذلك هو منح الباعة باكيات عرض دون دفع إيجار فبالتالي يخفضون الأسعار بصورة كبيرة.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّها اشترت لأبنائها الثلاثة «لانش بوكس، وأحذية، وأدوات مكتبية» ولكنها لم تشتري ملابس نظرًا لجودة ملابس العام الماضي، وعدم حاجتهم لشراء ملابس جديدة.

والتقطت دعاء عمر، طرف الحديث قائلةً إنّها اشترت حقيبة حضانة لابنتها بـ 100 جنيهًا فقط وهو سعر جيد للغاية خصوصًا أنّ خامة الشنطة وجودتها جيدة، كما إشترت حزاء بـ 100 جنيه فقط، موضحةً أنّ المعرض خفف عنها كثيرًا بعدما انصدمت بالأسعار في المحال الخاصة.