زعيم كوريا الشمالية: سنتخذ قرارا يغير التاريخ إذا تجرأت الجارة الجنوبية

جدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، رغبته في تحقيق السلام بالقوة بدلا من التفاوض، واصفا الجارة الجنوبية بالدولة المعادية، وذلك خلال فعالية احتفالات الذكرى الـ76 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

ووفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، فإن زعيم الشمال تعهد أنه إذا تجرأ الأعداء على استخدام القوة ضد بيونج يانج، فستتخذ بلاده قرارا جريئا، وفق وصفه، يغير التاريخ ولن تتردد في حشد كل الوسائل الممكنة لوضع حد للأعداء، وذلك عقب إعلانه في وقت سابق من العام الجاري أن كوريا الجنوبية عدوه الرئيسي.

زعيم كوريا الشمالية: بيونج يانج لم تعد مضطرة إلى قبول القيود غير الواقعية

وأوضح زعيم كوريا الشمالية أن بيونج يانج لم تعد مضطرة إلى قبول القيود غير الواقعية، وفق وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، المتمثلة في المحادثات والتعاون مع «سول»، وكانت «بيونج يانج»، أغلقت في وقت سابق، وكالات مكرسة لإعادة التوحيد والتواصل، وهددت بالحرب إذا تعدت سول حتى على 0.001 ميليمتر من الأرض، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأضاف أون، أن السلام لا يمكن المساومة عليه، موضحا أن قرار بيونج يانج بتعريف الدمى الكورية الجنوبية، على حد وصفه، على أنها العدو الأكثر ضررا والعدو الرئيسي الذي لا يتغير، إجراء معقول للغاية من أجل الأمن الأبدي والسلام والاستقرار في المستقبل، وأصبح من الممكن تنمية قوة عسكرية أقوى لها الشرعية في توجيه الضربات والتدمير في أي وقت.

وتابع زعيم الشمال، إن أمام حدود بلاده أشخاص مهووسين بحماسة الحرب يريدون الاستيلاء على السلطة، ويهددون أمن بيونج يانج بالبنادق، مشيرا إلى أن الحرب لا يتم الإعلان عنها مسبقا، وعلى بلاده المحافظة دائما على الاستعداد القتالي، ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الكوري الشمالي، صوّت أمس، لصالح إلغاء القوانين المتعلّقة بالتعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية.