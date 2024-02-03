كوريا الشمالية تختبر صواريخ مضادة للطائرات قبالة ساحلها الغربي

اختبرت كوريا الشمالية، أمس، للمرة الرابعة منذ 24 يناير الماضي، صواريخ كروز وصواريخ أرض جو مضادة للطائرات، قبالة ساحلها الغربي في البحر الأصفر، في تحد جديد للولايات المتحدة وحلفاء «واشنطن» في المنطقة كوريا الجنوبية واليابان.

اختبار صواريخ كروز وصواريخ أرض جو مضادة للطائرات

وكشفت وسائل إعلام كورية، تفاصيل الاختبار الجديد الذي أجرته «بيونج يانج»، وقالت كوريا الشمالية، اختبرت إطلاق صواريخ كروز مزودة برؤوس حربية جديدة كبيرة الحجم، بالإضافة لنوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات، وفق لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أشارت قناة «إن أتش كيه» اليابانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن كوريا الشمالية، أجرت تجربتين صاروخيتين.

وحلق صاروخ كرزو، وفق لصور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، على ارتفاع منخفض وضرب مبنى وانفجر.

كوريا الشمالية: اختبارات الصواريخ لا علاقة لها بالوضع في المنطقة

وأوضحت «بيونج يانج»، أن اختبارات الصواريخ تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لها، فيما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الاختبارات تعد جزءا من الأنشطة العادية للإدارة العامة ووكالة تطوير الدفاع لتطوير تكنولوجيا أنظمة الأسلحة الجديدة في جوانب مختلفة ولا علاقة لها بالوضع في المنطقة.

بدورها، قالت كوريا الجنوبية، عبر هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها رصدت الإطلاق في حوالي الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، من ساحلها الغربي، ولم تحدد عدد الصواريخ، موضحة في رسالة نصية للصحفيين، أن الجيش الكوري الجنوبي، يقوم بالتنسيق الوثيق مع «واشنطن» لرصد أية علامات إضافية على استفزازات «بيونج يانج»، وفقا لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.