تفاصيل إجراء كوريا الشمالية اختبارًا جديدًا لصواريخ «سهم النار»

أعلنت كوريا الشمالية، أنها أجرت مناورة لإطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي من طراز هواسال-2 في تحدٍ جديد لجارتها الجنوبية والمجتمع الدولي.

الإطلاق في البحر الأصفر لم يكن له تأثير سلبي على أمن أي دولة

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الإطلاق في البحر الأصفر لم يكن له تأثير سلبي على أمن أي دولة مجاورة.

ويمثل الإطلاق الأخير، ثالث إطلاق لصواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية خلال أسبوع، وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخ كروز في مارس من العام الماضي بعد اختباره لأول مرة في يناير 2022.

الولايات المتحدة تبدي قلقها

وتطير صواريخ كروز التي تعمل بمحركات نفاثة، على ارتفاع منخفض وتتمكن هذه الصواريخ من المناورة، ما يجعل من الصعب اكتشافها واعتراضها، بينما تعني كلمة هواسال في اللغة الكورية السهم، وتعني كلمة بولهواسال كلمة سهم النار.

وفي سياق متصل، أعربت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء إطلاق بيونج يانج صواريخ كروز استراتيجية، وتعهدت بالعمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية.