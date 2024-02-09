رئيس الإنجيلية يفتتح كنيسة درنكة ويشارك في تنصيب قس جديد

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، جولته الرعوية بصعيد مصر، وخلال زيارته لمحافظة أسيوط افتتح الكنيسة الإنجيلية بدرنكة بعد إعادة تجديد مبانيها، كما شارك في حفل تنصيب القس عماد وليم للكنيسة الإنجيلية بأسيوط الجديدة، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والسادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، القس سمير صدقان، الشيخ صموئيل باقي، والشيخ ناصر صادق، والقس رفيق ثابت، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، والقس إبراهيم ملاك، راعي الكنيسة الإنجيلية بدرنكة، والقس ريمون رأفت، راعي الكنيسة الإنجيلية بموشا، والقس هاني سند، راعي الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت، والشيخ أشرف حبيب، شيخ الكنيسة الإنجيلية الثانية، والشيخ أيمن رشاد، شيخ الكنيسة الإنجيلية الثانية، الدكتور الشيخ حلمي صموئيل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بأبوتيج، والدكتور وديع ماكسيموس، عضو مجلس الكنيسة بأسيوط الجديدة، وحضور عدد من القيادات الدينية التنفيذية والشعبية من محافظة المنيا.

رئيس الطائفة الإنجيلية: دور الكنيسة شامل ورسالتها تحقيق الملكوت

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لمجمع أسيوط الإنجيلي ولشعب الكنيسة الإنجيلية بدرنكة على إعادة بناء وتجديد مباني الكنيسة، كما قدم التهنئة للقس عماد وليم، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة فرحة شعب كنائس أسيوط الحبيب اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: «دور الكنيسة شامل ورسالتها تحقيق الملكوت هنا والآن على الأرض، وتغيير الواقع وظروف الناس ومستقبلهم، والتعليم اللاهوتي هو الأساس الحقيقي لتشكيل الوعي وتحقيق رسالة الكنيسة وخدمة المجتمع. نصلي اليوم من أجل أن تكون الكنيسة مصدر بركة وإيمان للناس وخدمة للمجتمع».