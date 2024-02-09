رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب راعي الكنيسة بالمنيا

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس، في حفل تنصيب القس مدحت ميشيل رياض راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببني مهدي بمحافظة المنيا، كما شارك رئيس الإنجيلية في حفل تنصيب القس هاني إسحق للكنيسة الإنجيلية ببني مزار، وحضور عدد من القيادات الدينية التنفيذية والشعبية من محافظة المنيا.

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس مدحت ميشيل

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس مدحت ميشيل والقس هاني إسحق والشيخ بيشوي رضا، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب كنائس المنيا في الاحتفالات.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: «أن الكنيسة المحلية هي أساس ومستقبل الكنيسة العامة، وعلى الخادم أن يكون صادقًا في كل الأحوال، وأهمها في المواقف الصعبة، وعلينا أن نعلم يا أحبائي أن دور الكنيسة الحقيقي أن تتجاوب وتتحرك من أجل احتياجات الناس وخدمة الجميع دون تمييز».