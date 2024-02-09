قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة في بلطيم بكفر الشيخ غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مدينة بلطيم، غدا السبت، من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

تفاصيل قطع مياه الشرب في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنّ المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب مدينة بلطيم «سيدي فتح الواطي - سيدي فتح العالي - الجداوي - كفر أبو شلبي - منطقه حمدين صباحي - المستشفى العام»، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على خط طرد بلطيم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي، الذي يعمل على مدار 24 ساعة.